В казанском цирке слон напал на рабочего — СМИ

На территории казанского цирка слон напал на местного рабочего, сообщает «Бизнеc Onlinе».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 29 марта. По предварительным данным, животное откинуло мужчину. В результате инцидента рабочий получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер и закрытый перелом плечевой кости. Его госпитализировали в горбольницу №7. Пострадавшему — 29 лет.

Напомним, в прошлые выходные в казанском цирке во время дневного представления «Шоу слонов и магия цирка» произошла драка слонов. Животные подрались прямо на сцене, а затем они начали перелезать через борты и полезли в сторону зрителей, дойдя до первых рядов. Люди побежали наверх. Представление пришлось остановить. СКР и прокуратура начали проверки по факту случившегося.

"Ъ-Казань"