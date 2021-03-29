Суд отказал отсидевшему 17 лет вору в законе в выдаче паспорта

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу 47-летнего вора в законе Тенгиза Гигиберии, просившего выдать ему паспорт. Как следует из картотеки дел, отсидевший 17 лет за убийство и разбой и обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии не добился отмены решений липецких судов, признавших, что он не имеет гражданства РФ.

В мае прошлого года Елецкий горсуд признал законным отказ местного отделения МВД в выдаче уроженцу Грузии Тенгизу Гигиберии по кличке Тенго Потийский нового паспорта. С 2017 года он отбывает наказание в местной колонии по приговору Пресненского райсуда Москвы, который в 2005-м признал его виновным в краже и разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве и хранении оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Во время отбывания наказания паспорт был утерян органами ФСИН. Два года назад Гигиберия попросил его восстановить, однако в ходе проверки выяснилось, что паспорт ему был выдан незаконно и он фактически не имеет гражданства. В попытках вернуть паспорт Тенгиз Гигиберия подал сначала апелляционную, а потом кассационную жалобы. По его мнению, проверка органов МВД была неполной, а сведения, которые могут доказать законность приобретения им гражданства, не были запрошены у МИД Грузии.

Отсутствие у Тенгиза Гигиберии паспорта, впрочем, не помешало начать суд по его новому уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Сейчас оно рассматривается в Липецком областном суде. Как сообщили “Ъ” в суде, в ходе прошедших заседаний обвинение представило свои доказательства, а защита заявила ходатайство об исключении некоторых из них.

Об обещании Тенгиза Гигиберии раскороноваться на свободе читайте в материале “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж