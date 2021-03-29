Подрядчику стадиона «Самара Арена» грозит штраф за просрочку устранения дефектов

ГАУ Самарской области «Самара Арена» попросило суд штрафовать ПСО «Казань» в случае неисполнения решения об устранении дефектов на стадионе. В частности, истец добивается взыскания с подрядчика по 100 тыс. руб. за каждую неделю просроченных работ. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

В феврале текущего года на «Самара Арене» были обнаружены дефекты металлоконструкций. По информации специалистов, несущие конструкции стадиона не пострадали. В особенностях повреждений сейчас разбираются эксперты.

Вместимость «Самара Арены» составляет 45 тыс. зрителей. На «Самара Арене» прошли шесть матчей ЧМ-2018 и финал Кубка России сезона-2018/2019. Стадион является домашней ареной для футбольного клуба «Крылья Советов», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Георгий Портнов