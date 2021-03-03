Суд назначил дополнительную экспертизу дефектов на стадионе «Самара Арена»

Судебно-экспертной палате РФ получено провести экспертизу дефектов, обнаруженных ранее на стадионе «Самара Арена». Заключение за 20 рабочих дней подготовит представитель организации Олег Трамбак. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.

В рамках экспертизы будет проведен осмотр стадиона «Самара Арена» вместе с представителями сторон. После этого специалист должен будет установить причины дефектов на «Самара Арене». В частности, ему предстоит ответить на вопросы, возникли ли неисправности из-за некачественных работ и относятся ли они к скрытым или явным, которые выявляются при обычной приемке работ. На время подготовки экспертного заключения судебное разбирательство между ГАУ СО «Самара Арена» и подрядчиком ООО «ПСО “Казань”» приостановлено.

Дефекты металлоконструкций на «Самара Арене» были обнаружены в феврале текущего года. По информации специалистов, несущие конструкции стадиона не пострадали.

Георгий Портнов