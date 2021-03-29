В работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой

Пользователи из России и Белоруссии сообщают о неполадках в работе сервиса «Яндекс.Музыка», свидетельствуют данные сайта Downdetector. По состоянию на 12:53 мск зафиксировано 1239 жалобы.

По данным сервиса, 69% пользователей сервиса жалуются на проблемы с потоковой музыкой, 25% претензий связаны с работой сайта. Еще у 4% не получается авторизоваться.

«У ряда пользователей возникают трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Наши специалисты работают над устранением сложностей»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Яндекса» (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня столкнулись со сбоями клиенты Сбербанка. В частности, у пользователей не работал онлайн-банк и не проходила оплата через терминалы в магазинах.