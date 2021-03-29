В работе сервисов Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка столкнулись со сбоями в работе сервисов банка, сообщает «Интерфакс». В частности, у пользователей не работал онлайн-банк и не проходила оплата через терминалы в магазинах.

По данным сервиса Downdetector, затруднения у клиентов начались около 9:30 по московскому времени. По данным на 10:20 мск, поступило более 4 тыс. жалоб. Примерно 83% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 14% — на сбой всех сервисов, еще 2% не могут совершить перевод.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что уже восстановили работу сервисов. «Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства»,— приводит «РИА Новости» сообщение банка.