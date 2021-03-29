Поддержавший Навального экс-полицейский из Курска попробует восстановиться в должности в апелляции

Ленинский райсуд Курска отказал экс-полицейскому Руслану Агибалову, уволенному из полиции за видеозапись в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в восстановлении на службе. Как рассказал “Ъ-Черноземье” сам бывший майор, он планирует обжаловать решение в апелляции.

Руслан Агибалов просил суд восстановить его в должности участкового Северо-Западного отдела полиции управления МВД по Курской области. Он был уволен по отрицательным основаниям за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов. За день до проведения митингов он опубликовал видеозапись, на которой в служебной форме высказался в поддержку арестованного Алексея Навального и других политзаключенных. Руслан Агибалов считает, что его высказывания не заслуживают увольнения. Он просил назначить лингвистическую экспертизу его слов, однако суд этого делать не стал.

Подробнее о деле Руслана Агибалова читайте в материале “Ъ” «Суд подумает о кадрах в МВД».

Сергей Толмачев