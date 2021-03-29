Huawei в течение месяца представит HarmonyOS 2.0 и флагманский смартфон

В апреле компания Huawei проведет две презентации, в рамках которых будут показаны фирменная мобильная операционная система и новый смартфон Huawei P50. HarmonyOS 2.0 заменит Android на гаджетах китайского производителя, P50 станет первым флагманом под ее управлением.

Как сообщает GizChina со ссылкой на источники внутри компании, на 24–26 апреля намечена конференция для разработчиков Huawei Developer Conference, в рамках которой должны состояться сразу две премьеры. Ожидается, что компания представит свою новую систему HongMeng System, а также релиз финальной версии мобильной операционной системы HarmonyOS 2.0. Последняя создана в качестве замены Android на устройствах китайской компании.

27 апреля Huawei планирует представить флагманскую линейку смартфонов Huawei P50, включающую в себя модели P50, P50 Pro и P50 Pro+. Устройства на HarmonyOS 2.0 получат разные версии процессора Kirin 9000, будут отличаться размерами экрана, количеством оперативной и постоянной памяти, а также фотомодулем.

Из-за нехватки процессоров смартфоны станут выпускать ограниченным тиражом и первоначально только для рынка Китая. Глобальная премьера Huawei P50 состоится не раньше мая.

О расширении в России торговой сети китайской компании читайте в материале “Ъ” «Huawei загрузится в регионы».