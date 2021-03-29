Акции «Норникеля» росли более чем на 5%

Акции «Норильского никеля» в ходе торгов на Мосбирже поднимались в цене более чем на 5% на фоне сообщений компании о завершении второго этапа восстановительных работ на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». В конце февраля компания приостановила их деятельность из-за подтопления.

К 11:06 акции «Норникеля» поднимались на 5,12%, до 23 344 руб. По данным на 11:27, рост составлял 3,32%, до 22 944 руб.

Ранее сегодня, 29 марта, компания сообщила о завершении второго этапа восстановительных работ и остановке притока воды. Во время третьего этапа предполагается восстановить штатную работу рудников. «Рудник "Октябрьский" (объем добычи — 5,0 млн тонн руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая, возобновление добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня»,— сообщается на сайте «Норникеля».

Из-за подтопления на «Таймырском» и «Октябрьском» рудниках и аварии на Норильской обогатительной фабрике компания снизила прогноз объемов производства основных металлов. Ожидается, что по итогам 2021 года снижение составит 15–20% в зависимости от металла. Это может привести к падению выручки на 18,3%, или на $2,8 млрд при текущих ценах.

Подробнее о последствиях подтопления рудников — в материале “Ъ” «"Норникель" резко снизит выпуск в 2021 году».