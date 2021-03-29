Mercedes-Benz раскрыл интерьер флагманского электромобиля EQS

Mercedes-Benz EQS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS. Фото: Mercedes-Benz

Комплекс MBUX Hyperscreen под единым 56-дюймовым стеклом с алюмосиликатным покрытием объединяет два 12,3-дюймовых экрана (цифровой приборной панели и сенсорного тачскрина перед пассажиром) и 17,7-дюймовый сенсорный экран в центре. Дисплей с закаленным определенным образом, чтобы создать изогнутую форму, крепится по бокам на воздуховоды системы вентиляции.

Центральные воздуховоды расположены над центральным экраном, а все физические кнопки скомпонованы на центральном тоннеле. Заявлено, что MBUX Hyperscreen получит 8-ядерный процессор с 24 Гб оперативной памяти, 12 электромоторов для обратной связи. Дополнить 56-дюймовый экран можно проекционным дисплеем, который позволит довести общую площадь отображаемой информации эквивалентную 77 дюймам.

Система MBUX Hyperscreen будет доступна в качестве опции. Базовым вариантом для Mercedes-Benz EQS будут 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и вертикальный 12,3-дюймовый экран на центральной консоли. В качестве дополнительного оборудования также предложат 710-ваттную акустику Burmester с 15-ю динамиками, климатическую систему Energizing Air Control Plus с HEPA-фильтром и встроенным ароматизатором воздуха.

Официальная премьера Mercedes-Benz EQS состоится 15 апреля. Как заявляет немецкий автопроизводитель, серийный электромобиль с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,2 станет самым обтекаемым автомобилем в мире. Для модели предложат несколько вариантов оформления кузова и салона, а также электромобиль получит «заряженную» AMG-версию.