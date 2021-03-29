Имама из Красноярского края обвинили в пропаганде терроризма и сексуальных домогательствах

Красноярское управление Следственного комитета РФ (СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении имама мечети города Лесосибирска. Об этом сообщили в следственном ведомстве, не называя фамилии обвиняемого. По сведениям “Ъ”, речь идет о 35-летнем Марате Мухаметшине.

Дело в отношении имама правоохранительные органы возбудили в августе 2020 года, основанием для этого послужили материалы регионального управления ФСБ. В них указывалось, что имам разделяет идеологию запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и распространяет ее. Занятия с единомышленниками он проводил с января 2016 года по май 2017 года в своей квартире в Красноярске. Двух единоверцев, по версии следствия, имам убедил в необходимости оказывать поддержку террористической организации. От них требовалось размещать в соцсетях посты и комментарии с оправданием терроризма. В сентябре и ноябре 2019 года они были осуждены за публичные призывы к терроризму и его оправдание (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и сейчас отбывают тюремные сроки. Как рассказали в управлении СКР, близкие имама не знали о его взглядах, полагая, что он проводит собрания на общие темы религии.

По решению суда Марата Мухаметшина взяли под стражу. Кроме обвинения в преступлении террористической направленности ему дополнительно инкриминировали статью Уголовного кодекса о сексуальных домогательствах. Как указывается в материалах дела, в июне 2019 года, находясь в Лесосибирске, он склонял к интимным отношениям 24-летнюю молодую женщину, шантажируя распространением компромата о ее частной жизни. Однако добиться от нее интимной близости обвиняемому так и не удалось. Участники расследования отметили, что потерпевшая последовательницей ислама не являлась. С предъявленным обвинением арестованный согласился.

О деле о публичном оправдании терроризма имамом Махмудом Велитовом читайте в материале “Ъ”.

Константин Воронов, Новосибирск