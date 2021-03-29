Первый троллейбус краснодарской сборки выведут на линию в середине апреля 2021 года

В Краснодаре в середине апреля 2021 года выведут на линию первый троллейбус, собранный на базе МУП КТТУ. Об этом на еженедельном аппаратном совещании заявил вице-мэр Артем Доронин.

По его словам, изначально вывести машину в рейс планировали 31 марта, однако из сбоя в поставке комплектующих – сидений и системы информационного обеспечения – запуск приходится отложить.

«Я прошу еще две недели. Машина готова на 90%. Как раз к 13 апреля — к Международному Дню троллейбуса — я думаю, что мы эту работу завершим», - заявил господин Доронин, обращаясь к главе Краснодара Евгению Первышову.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, соглашение о начале сборки троллейбусов в Краснодаре было подписано в январе 2021 года между МУП «КТТУ», мэрией города и псковским ООО «Алькор», которое поставляет комплектующие к троллейбусам, было подписано 14 января 2021 года. Обучение персонала взяли на себя специалисты краснодарского завода CLAAS.

Новые троллейбусы будут рассчитаны на 110 мест, из них 35 – для сидения, что больше, чем в других современных моделях. В салоне предусмотрены кондиционирование и обогрев, кузов будет обшит стеклопластиковыми панелями, запас автономного хода машины составит не менее 25 км. В троллейбусах также будут откидные пандусы и места для крепления инвалидных колясок.

Всего в 2021 году в Краснодаре планируют выпустить не менее 10 троллейбусов. Все они будут работать на городских маршрутах.

в целом власти Краснодара намерены обновить 143 единицы троллейбусного парка. При этом общая потребность города в связи с появлением новых маршрутов в ближайшие годы будет составлять около 200 машин.

Алексей Белянин