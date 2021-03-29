Холдинг «ЭР-Телеком» объявил о начале работы в Краснодарском крае Телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком», работающий под брендом «Дом.ru», вложит до 2025 года 2,7 млрд руб. на строительство и развитие сетей широкополосного доступа в интернет в Краснодарском крае. Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной началу экспансии компании на Кубани

По словам руководителя по развитию филиала «Дом.ru» в Краснодарском крае Марии Корнауховой, проект по запуску филиала в регионе в компании появился два года назад. Само представительство холдинга заработало в августе 2020 года.

«За это время мы начали развивать оптические сети GPON: было построено 200 км «оптики». Полностью проведена ковровая застройка Абинска, в котором мы стартовали и где подтвердили гипотезу, что высокоскоростной интернет действительно здесь нужен. В первые два месяца после стройки у нас подключено более 2,5 тыс. абонентов. Скорость интернета – до 500 Мбит/сек», - рассказала она.

В первую очередь «ЭР-Телеком» планирует сосредоточиться на развитии в Краснодаре и Абинске. В краевом центре до конца 2021 года сетями будет охвачено 10 тыс. многоквартирных домов, расположенных в центральной части города, районе Западного обхода и микрорайоне Гидростроителей, а также 18 тыс. частных домовладений. Кроме того, с апреля 2021 года начнется развертывание сети в Кореновске: в этом году абонентами оператора должны стать 12,5 тыс. частных домовладений. В общей сложности, в ближайшие годы сетями «ЭР-Телеком» будет охвачено 12 городов Кубани.

В частном секторе «ЭР-Телеком» внедряет сети радиодоступа WNGN – это технология позволяет обеспечивать потребителей интернетом там, где невозможно развернуть оптические сети, в том числе, в горной местности. В настоящее время в Краснодарском крае запущена 21 базовая станция, работающая по этой технологии. Особое внимание развитию сетей этого типа будет уделено на Черноморском побережье Кубани, где в разгар курортного сезона регулярно возникают перегрузки, сказывающиеся на качестве связи и скорости доступа в интернет.

Помимо доступа в интернет, «ЭР-Телеком» также планирует предоставлять частным пользователям услуги цифрового телевидения, «умный дом», домашнее видеонаблюдение и «умный» видеодомофон

Также «ЭР-Телеком» займется развитием сетей, работающих по технологии LoRaWan. Они позволяют внедрять сервисы «умного города». Один из таких пилотных проектов уже по «умному» вывозу мусора был реализован в Краснодаре. В качестве эксперимента 10 мусорных контейнеров в городе оснастили датчиками интернета вещей и подключили к автоматизированной системе сбора и анализа данных.

Датчики в режиме реального времени передавали данные о заполненности контейнеров на сервер специально разработанного приложения, которое могут использовать региональные органы власти для точного и обоснованного расчета объемов вывезенных доходов, а также операторы ТКО. Это решение позволяло вывозить мусор не по графику, а по мере заполнения контейнеров, а также повышало удовлетворенности и вовлеченность потребителей за счет новых возможностей контроля качества услуг.

По словам руководителя по развитию b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Краснодарском крае Кирилла Романченко, интерес к разработкам холдинга проявляют и в городской, и в региональной администрации.