Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта в 2020 году снизилась в 25 раз

Выручка ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в 2020 году составила 22,46 млрд руб. Это на 18,9% меньше, чем годом ранее, следует из данных годовой отчетности компании.

Чистая прибыль за этот же период составила 2,32 млрд руб. – в 25,3 раза ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял 58,97 млрд руб. Себестоимость продаж за год выросла до 10,44 млрд руб., валовая прибыль снизилась до 12,02 млрд руб., доходы от участия в других организациях сократились до 9,4 млрд руб. Существеннее всего упали прочие доходы – с 44,5 млрд руб. до 1,3 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, чистая прибыль Группы НМТП по итогам девяти месяцев 2020 года сократилась на 92,7%, составив 58,9 млн долларов. Выручка ГК за три квартала снизилась на 27,6% — до 481,5 млн долларов.

«Основное изменение выручки произошло в результате снижения перевалки сырой нефти, что обусловлено изменениями грузооборота данного сырья в портах РФ из-за пандемии COVID-19 и реализации соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2020 о снижении добычи нефти», – говорилось в сообщении НМТП.

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 2020 год снизился на 21%, составив 110,6 млн тонн. Больше всего упала перевозка наливных грузов до 87,8 млн тонн, что на 23,3% ниже, чем в 2019 году.

Новороссийский морской торговый порт — крупнейший российский портовый оператор. ПАО «НМТП» зарегистрировано в Новороссийске в 1992 году. Компания ведет деятельность по складированию и хранению. В 2019 году выручка организации составляла 27,69 млрд руб., чистая прибыль – 58,97 млрд руб. Владельцем 50,11% является ПАО «Транснефть», 10,52% принадлежит ООО «Транснефть-сервис». Кроме того, 20% владеет правительство РФ в лице Росимущества.

В декабре 2020 года кабинет министров исключил из прогнозной программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы планы продажи пакета акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Алексей Белянин