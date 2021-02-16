Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 2020 год снизился на 21%

Нормализованный грузооборот НМТП в прошлом году составил 110,6 млн тонн, что на 21% меньше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе Группы.

Больше всего упала перевозка наливных грузов до 87,8 млн тонн, что на 23,3% ниже, чем в 2019 году. «Это вызвано снижением объемов перевалки сырой нефти (-31,5%) на фоне общего падения грузооборота этого сырья в российских портах. Это в свою очередь было вызвано общемировыми тенденциями из-за пандемии COVID-19 и реализацией соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти», - говорится в сообщении.

Перевалка сухих грузов в прошлом году составила 22,8 млн тонн (-10,8%). Рост показала перевозка навалочных грузов - до 7,1 млн тонн (+9,3%). Этот фактор частично

компенсировал снижение грузооборота черных металлов и чугуна, объем

перевалки которых составил 9,5 млн тонн (-17,6%).

ГК ПАО «НМТП» - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером Группы (62%) является ПАО «Транснефть».

Андрей Ульченко