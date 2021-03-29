Малый бизнес Великобритании сообщил о приостановках экспорта из-за «Брексита»

35 из 132 представителей малого бизнеса, занимающихся экспортом из Великобритании в страны Евросоюза и опрошенных Федерацией малого бизнеса (FSB) страны, приостановили экспорт в ЕС после «Брексита» или полностью отказались от него, сообщает Reuters со ссылкой на данные ассоциации.

Опрос проводился с 1 по 15 марта. По его данным, чуть больше 10% компаний основали после «Брексита» филиал в ЕС или рассматривают возможность его основания. При этом каждое десятое предприятие изучает возможность полностью отказаться от экспорта в ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на то же исследование.

Национальный директор FSB Майк Черри отметил, что спустя три месяца после окончательного выхода Великобритании из ЕС малый бизнес сталкивается с незнакомой и трудозатратной документацией. «У более крупных фирм есть ресурсы и возможности, чтобы преодолеть (проблемы. — “Ъ”), в то время как малые участники торговли с трудом справляются с ними и изучают, стоит ли экспорт своих сил»,— сказал он The Guardian.

Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС. Торговое соглашение с ЕС было подписано и одобрено в последние дни 2020 года. По данным Национального бюро статистики Великобритании, британский экспорт в январе упал почти на 41% по сравнению с январем 2020 года.