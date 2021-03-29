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Меркель призвала местные власти Германии ужесточать коронавирусные ограничения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала власти федеральных земель следовать утвержденному механизму, который позволяет ужесточать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Она выразила недовольство тем, как руководители некоторых регионов интерпретируют правило так называемого «стоп-крана».

«Есть ряд федеральных земель, которые очень широко интерпретируют (правила. — “Ъ”), и мне это не нравится»,— сказала госпожа Меркель в эфире телеканала ARD. В их числе она назвала землю Северный Рейн-Вестфалия, премьер-министром которой является избранный в январе председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Механизм «стоп-крана» позволяет ужесточать ограничения, если в течение недели число новых случаев COVID-19 за день превышает 100 случаев на 100 тыс. человек. По данным института Роберта Коха, показатель в воскресенье достиг 130 случаев, неделю назад он составлял 104.

24 марта госпожа Меркель провела экстренное совещание с главами регионов. По его итогам было принято решение отказаться от ужесточения ограничения на пасхальные праздники. Канцлер ФРГ сказала, что прежнее решение ужесточить карантин на Пасху было ошибочным, а ответственность за него лежит на ней.

О третьей волне коронавируса — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».

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