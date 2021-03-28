Washington Post: Белый дом стандартизирует проекты паспортов вакцинации

Администрация президента США Джо Байдена совместно с частными компаниями работает над стандартами для паспортов вакцинации от коронавируса, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников. По сообщению газеты, инициатива подразумевает, что документы должны быть доступны через мобильные приложения, а для людей без смартфонов должна быть предусмотрена возможность распечатать их. Один из источников издания отметил, что в ближайшие дни Белый дом намерен сообщить о прогрессе.

Ключевую роль в координировании с прошлой недели занимают Белый дом и координатор президента США по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс. За реализацию проекта отвечают Минздрав США и офис координатора по информационным технологиям в здравоохранении. По сообщению газеты, 2 марта офис IT-координатора предупредил сотрудников, что «хаотичный и неэффективный подход к сертификатам вакцинации может препятствовать ответ на пандемию, ослабить меры предосторожности, замедлить восстановление экономики и подорвать доверие и уверенность общества».

В марте администрация президента США выявила по меньшей мере 17 частных проектов паспортов вакцинации, сообщает газета со ссылкой на внутреннюю презентацию. В их числе — проекты от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и цифровой сертификат от IBM, который сейчас тестируются в штате Нью-Йорк.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что считает нужным избегать ограничений прав при использовании сертификатов вакцинации. По его словам, Россия пока еще не дошла до использования существующих сертификатов вакцинации «в иных целях», но работа над этим ведется.