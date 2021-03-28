Женский баскетбол остался без «Надежды»

В воскресенье определились все полуфиналисты play-off женской баскетбольной Премьер-лиги. В этот раз не обошлось без сенсации. В топ-4 турнира не смогла пробиться оренбургская «Надежда», которая на протяжении более чем десяти лет финишировали как минимум в тройке призеров. Примечательно, что на пути «Надежды» встал дебютант турнира «Ника». За путевку в финал «Ника» поспорит с могучим УГМК. Вторую полуфинальную пару составили курское «Динамо» и московский МБА.

Дебют сыктывкарской «Ники» в проводимом Российской федерацией баскетбола розыгрыше Премьер-лиги можно было считать успешным еще до того, как начались матчи play-off. Ведь довольно скромная по возможностям команда заняла в регулярном первенстве пятое место, регулярно навязывая борьбу гораздо более опытным соперникам. На этом бы и успокоиться, но нет — «Ника» пошла дальше, хотя в четвертьфинале ей достался соперник, вроде бы сильно превосходящий в классе, оренбургская «Надежда», являющаяся наряду с УГМК и курским «Динамо» представителем России еще и в Евролиге. Отметим также, что в регулярном первенстве обе встречи с «Никой» «Надежда» оставила за собой.

Впрочем, «Надежда» в этом году все же показала, что вполне может быть уязвимой не только на европейской, но и на внутренней арене, ведь закончили же оренбурженки «регулярку» на непривычном четвертом месте, пропустив вперед МБА, клуб в некотором роде уникальный, принципиально не прибегающий к помощи легионеров. Но, как бы то ни было, на их статус фаворита четвертьфинала это влияло не так уж и сильно. К тому же за последние 11 сезонов не было случая, чтобы «Надежда» не попала как минимум в призовую тройку (три вторых места и восемь третьих). И даже после того, как «Ника» в первом, домашнем матче серии обыграла оренбурженок, статуса фавориток они не лишились, тем более что во второй игре они ответили ударом на удар, переведя серию в трехматчевое противостояние, при этом решающий матч состоялся в Оренбурге.

Но и в нем «Ника» держала нити игры. Собственно, за весь матч был один короткий отрезок, когда «Надежда» лидировала. А стоило ей попытаться переломить ход игры, как в дело вступала, например, Александра Марченкова (22 очка, лучший показатель в матче), которая, напомним, совсем недавно и именно в Оренбурге дебютировала в составе сборной России (4 февраля в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года против сборной Эстонии). И все же шанс на спасение у хозяек был, но в концовке им не хватило точности. «Ника» победила со счетом 60:59 и стала автором сенсации.

Таким образом, можно сказать, что в Премьер-лиге, хотя бы на время, распалась большая тройка: с сезона-2013/14 первые три места неизменно занимали УГМК, курское «Динамо» и собственно «Надежда».

В полуфинале сыктывкарская команда сыграет с могучим УГМК, который без проблем прошел «Спарту & K». И тут, чтобы выжить в турнире, «Нике» понадобится уже настоящее чудо. Вторую полуфинальную пару составили курское «Динамо» (курянки были сильнее «Енисея») и МБА. Московская команда выбила из соревнований «Динамо» из Новосибирской области.

Арнольд Кабанов