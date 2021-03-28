Boeing 737 с неисправными закрылками готовится к посадке в Краснодаре

Пассажирский самолет Boeing 737 готовится к аварийной посадке в аэропорту Краснодара из-за неисправности в работе закрылков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. На борту рейса 1104 «Аэрофлота», по данным «РИА Новости», находятся 149 человек.

«На борту воздушного судна Boeing 737 сообщением Шереметьево—Краснодар возникла неисправность закрылков. Объявлена аварийная посадка»,— сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что к месту посадки направлены службы экстренного реагирования.