Правительство Пензенской области отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке правительства. Его члены будут исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства. Господин Мельниченко назначен врио главы региона по указу президента Владимира Путина, бывший глава области арестован по обвинению в коррупции.

«Объявить об отставке правительства Пензенской области»,— говорится в постановлении (.pdf).

Чем известен Олег Мельниченко Читать далее

Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его и других фигурантов дела арестовали до 20 мая. 23 марта президент отстранил Ивана Белозерцева от должности в связи с утратой доверия. Досрочные выборы нового губернатора запланированы на 19 сентября.

Подробнее о назначении господина Мельниченко — в материале “Ъ” «Пенза обрела врио».