Китай увеличил объемы доставки грузов в Европу по железной дороге

Китайские производители увеличили поставки грузов в Европу железнодорожным транспортом через Азию и Россию. Этот способ стал наиболее привлекателен на фоне быстрого восстановления экономики Китая после пандемии, а также из-за увеличения сроков и стоимости поставок морем, пишет Financial Times.

По данным издания, за первые два месяца текущего года из Китая в Европу отправлено более 2 тыс. грузовых поездов, что в два раза больше, чем годом ранее. В 2020 году число отправок грузов по железной дороге выросло на 50%, а с 2016 года — в семь раз.

При этом Financial Times отмечает, что железнодорожные перевозки пока составляют небольшую долю от общего объема китайского экспорта. Один порт Яншань около Шанхая в январе отправил 2 млн контейнеров, а по железной дороге в январе и феврале ушло 209 тыс. контейнеров.

Рост популярности железнодорожных перевозок также связан с блокировкой Суэцкого канала. 23 марта контейнеровоз Ever Given заблокировал канал. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю. Администрация Суэцкого канала не может назвать сроки восстановления навигации.

О реакции на блокировку канала российского транспортного сектора — в материале “Ъ” «У суэцких собственная гордость».