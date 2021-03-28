В Екатеринбурге начнут судить высокопоставленных силовиков по резонансному делу о взятке

Ленинский рай суд в понедельник, 29 марта, начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, бывшего зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова. Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличкова обвиняются в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Владислав Вострецов — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст.291.1 УК РФ).

Напомним, Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн руб. от адвоката Владислава Вострецова, которому он пообещал помочь с возбуждением уголовного дела. Защита Владислава Вострецова ранее сообщала, что показания на фигурантов дал бизнесмен Виталий Трухин, который попросил решить вопрос о возбуждении уголовного дела по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Ранее господин Трухин проходил по этому делу потерпевшим, однако спустя год расследование по нему прекратилось. Расследование возобновилось по инициативе заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. По данным “Ъ-Урал”, показания на него дал господин Бусылко. После этого в доме и кабинете Дмитрия Чуличкова прошли обыски, после чего он стал фигурантом дела.

Татьяна Дрогаева