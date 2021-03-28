Армения рассчитывает на длительное пребывание российских миротворцев в Карабахе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян надеется, что российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе как можно дольше, так как их присутствие означает стабильность. По соглашению о мире в Карабахе срок пребывания миротворческого контингента России составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не решит прекратить применение этой договоренности.

«Наша задача — попытаться сделать максимум возможного, чтобы миротворцы оставались дольше. Существуют предпосылки, которые позволяют предполагать, что это (присутствие миротворцев.— “Ъ”) будет более долгосрочным»,— сказал господин Григорян в интервью Общественному телевидению Армении (цитата по «РИА Новости»). В числе таких предпосылок секретарь Совбеза назвал создаваемую в Карабахе инфраструктуру и глобальные процессы.

Он отметил, что более длительное нахождение миротворцев в Карабахе — это одно из предусловий для решения долгосрочных задач, так как позволяет «стабилизировать среду безопасности». «Присутствие миротворцев означает определенную стабильность... Это лучший вариант, если миротворцы помогают обеспечивать там безопасность, то мы должны работать в этом направлении»,— сказал секретарь Совбеза Армении. На вопрос, что будет делать Армения, если миротворцы покинут Карабах, он ответил: «Нужно будет думать о других решениях».

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Соглашение о мире в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года подписали Азербайджан, Армения и Россия. Согласно документу, в Нагорный Карабах направлено 1960 миротворцев со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.