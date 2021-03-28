Главные анонсы 29 марта—4 апреля

29 марта, понедельник

В Москве запланировано первое заседание нового состава ЦИК России.

В Карелии Петрозаводский городской суд проведет заседание по делу о гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года.

В Ереване ожидается первое заседание по иску бывшего замначальника Генштаба Армении Тирана Хачатряна против президента Армена Саркисяна с требованием отмены его увольнения.

В Индии пройдет фестиваль красок Холи.

30 марта, вторник

В Пскове Псковский городской суд проведет предварительные слушания по административному иску журналистки Людмилы Савицкой с требованием отмены решения о включении ее в список СМИ-иноагентов.

31 марта, среда

В Москве в Совете федерации состоится «правительственный час» с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

В Москве Мещанский суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.

В Минске (Белоруссия) пройдет первое заседание комиссии по подготовке поправок к конституции.

1 апреля, четверг

Россия возобновит авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Также Кипр откроет границы и отменит карантин для россиян.

В России завершится обязательный дистанционный режим для работников старше 65 лет.

В России начнется весенний призыв в вооруженные силы.

В Москве Верховный суд России рассмотрит иск об отмене обязательного масочного режима.

В Красноярске Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск Росприроднадзора к компании «Норильский никель» на 12,5 млн руб.

В Мьянме ожидается судебное заседание по делу государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, обвиняемой в незаконном ввозе и использовании оборудования связи.

2 апреля, пятница

В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

3 апреля, суббота

В Чарлстоне (США) начнется профессиональный теннисный турнир Volvo Car Open.

4 апреля, воскресенье

В США состоится вручение премии Гильдии киноактеров.