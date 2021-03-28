Главные анонсы 29 марта—4 апреля

29 марта, понедельник
В Москве запланировано первое заседание нового состава ЦИК России.
В Карелии Петрозаводский городской суд проведет заседание по делу о гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года.
В Ереване ожидается первое заседание по иску бывшего замначальника Генштаба Армении Тирана Хачатряна против президента Армена Саркисяна с требованием отмены его увольнения.
В Индии пройдет фестиваль красок Холи.
30 марта, вторник
В Пскове Псковский городской суд проведет предварительные слушания по административному иску журналистки Людмилы Савицкой с требованием отмены решения о включении ее в список СМИ-иноагентов.
31 марта, среда
В Москве в Совете федерации состоится «правительственный час» с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
В Москве Мещанский суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.
В Минске (Белоруссия) пройдет первое заседание комиссии по подготовке поправок к конституции.
1 апреля, четверг
Россия возобновит авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Также Кипр откроет границы и отменит карантин для россиян.
В России завершится обязательный дистанционный режим для работников старше 65 лет.
В России начнется весенний призыв в вооруженные силы.
В Москве Верховный суд России рассмотрит иск об отмене обязательного масочного режима.
В Красноярске Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск Росприроднадзора к компании «Норильский никель» на 12,5 млн руб.
В Мьянме ожидается судебное заседание по делу государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, обвиняемой в незаконном ввозе и использовании оборудования связи.
2 апреля, пятница
В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
3 апреля, суббота
В Чарлстоне (США) начнется профессиональный теннисный турнир Volvo Car Open.
4 апреля, воскресенье
В США состоится вручение премии Гильдии киноактеров.