Германские подводные лодки оснащены навигационными устройствами, которые произвела российская компания «Транзас», сообщил Bild am Sonntag. Морской офицер выразил изданию обеспокоенность тем, что данные сможет перехватить иностранная разведка. Фамилия офицера не приводится.

Газета спросила у представителя Минобороны ФРГ, могут ли эти устройства представлять опасность. Он ответил, что правительство «прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT- кибер- и крипто-средств в ведении министерства обороны».

Как пишет Bild am Sonntag, «Транзас» был создан в 1990 году. Германия сотрудничает с этой компанией с 2005 года. Ее навигационными устройствами были оснащены около 100 кораблей ВМФ, когда канцлером был Герхард Шредер (сейчас — председатель совета директоров «Роснефти»). Кроме того, Германия также установила устройства Transas Navi-Sailor 4000 на подлодках U35 и U36, которые эксплуатируются с 2015 и 2016 годов соответственно.