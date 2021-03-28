Московские власти пока не планируют снимать ограничения по заполняемости залов

В Москве пока не будут отменять ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры, сказал глава департамента культуры Александр Кибовский. По его словам, власти будут опираться на решение Роспотребнадзора. В Москве разрешено заполнять залы на 50% от их вместимости.

«Мы рады тому, что мы сейчас имеем, но в эйфорию впадать мы не имеем права. Мы не имеет права принимать какие-то решения, которые могут угрожать здоровью граждан… Сегодня ситуация благоприятная, но, если мы посмотрим через неделю–две, лучше таких решений не делать»,— сказал господин Кибовский «Интерфаксу».

По словам главы департамента, пока Роспотребнадзор не принимал решения о возможности смягчения ограничений в столице. «Готовы ли мы сегодня сделать следующий шаг — должны решать специалисты, которые контролируют ситуацию и видят ее не только сегодня, но и на перспективу. Пока таких решений не принято, для этого есть свои основания»,— добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что, по его мнению, к лету в столице можно будет снять все ограничения, кроме масочного режима и запрета на массовые мероприятия. По его словам, все зависит от темпов вакцинации о формирования коллективного иммунитета.

Ассоциация владельцев кинотеатров в марте попросила мэра увеличить лимит по рассадке зрителей, сохранив требование о соблюдении социальной дистанции. Киносети утверждают, что из-за ограничений компаниям не удается покрывать текущие расходы и удовлетворять потребности москвичей в походе в кино.

Подробнее о просьбе киносетей — в материале “Ъ” «Кинотеатрам мало по пятьдесят».