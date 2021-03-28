Рублев вышел в третий круг Miami Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Тенниса Сандгрена из США во втором круге Miami Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Андрей Рублев в третьем круге встретится с победителем матча между Мартоном Фучовичем (Венгрия) и Танаси Коккинакисом (Австралия). Призовой фонд турнира — $4,3 млн.

23-летний Рублев находится на восьмом месте рейтинга ATP. На его счету восемь титулов ассоциации. Четыре раза он доходил до 1/4 финала турниров Большого шлема. 29-летний Сандгрен занимает 62-ю строчку в рейтинге ATP. На его счету одна победа в турнире ассоциации.

В третий круг также вышел россиянин Аслан Карацев. Он обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана со счетом 6:4, 6:3.