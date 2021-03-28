Жириновский поддержал флешмоб детей в поселках Казани с мольбами о школе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал детей в казанских поселках Привольный и Вишневка, организовавших флешмоб с требованием построить для них школу. «Прекрасно, что выросло новое поколение, которое не замордуешь. Они научились добиваться соблюдения своих прав. И они просят не пивную, не игровые автоматы, а школу!»-- написал он в своем Telegram.

Как сообщал «Ъ-Казань», видео акции появилось в Instagram-аккаунте Salmachi online. На нем дети выстроились в слово «школа» на снегу: кто-то сидит, а кто-то лежит в сугробе. В конце ролика дети хором кричат: «Дорогой президент, дайте нам школу». В описании к видеоролику сказано, что «дети Вишневки и Привольного встали на колени и просят помощи у президента Татарстана».

Владимир Жириновский считает, что Минобороны может «быстро построить» школу. «Минобороны возвело в короткие срок много госпиталей, пусть теперь построят школы! А власти Татарстана вполне могут найти на это средства»,— написал лидер ЛДПР.

При этом он высказался против преследования родителей детей, участвовавших в акции. «Прокуратура пусть бандитами и мошенниками занимается, а не родителями детей»,— добавил он.

Как писал «Ъ-Казань», власти Казани показали участникам акции место будущей школы на 1224 ученика в поселке Привольный, однако сказали, что на ее строительство «нужно время» и в настоящее время не начато даже проектирование.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"