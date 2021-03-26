Школьное образование не встает с колен

Дети в казанских поселках Привольный и Вишневка встали на колени и попросили президента Татарстана Рустама Минниханова построить для них школу. Видео флешмоба вызвало вчера широкий резонанс в федеральных СМИ и интерес надзорных органов. В прокуратуре Татарстана назвали «неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», однако обещали, что примут необходимые меры, чтобы устранить «нарушение прав детей на образование». Власти Татарстана напомнили, что казанские чиновники уже «обсуждали с активом родителей эту проблему» и «сегодня речь идет об организации автобуса для детей, чтобы их можно было доставить до той школы, которую они посещают».



Прокуратура Татарстана заинтересовалась акцией, в ходе которой дети казанских поселков Вишневка и Привольный встали на колени и попросили президента республики Рустама Минниханова построить для них школу. Как сообщил вчера «Интерфакс», проверка началась в отношении организаторов флешмоба.

Видео акции появилось в Instagram-аккаунте Salmachi_online (поселок Салмачи находится рядом с Вишневкой и Привольным). На записи показаны кадры, как дети выстроились в слово «школа» на снегу: при этом некоторые сидят, а кто-то лежит в сугробе. В конце ролика дети хором кричат: «Дорогой президент, дайте нам школу». В описании к видеоролику сказано, что «дети Вишневки и Привольного встали на колени и просят помощи у президента Татарстана», а жители «доведены до отчаяния»: «Надеемся, что наконец-то первое лицо Татарстана обратит внимание на страдания детеи и их родителей!»

«Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере»,— заявил вчера старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. «Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции»,— добавил он.

Вечером, после того как сообщения об акции прошли в федеральных СМИ и информационных агентствах, прокуратура выпустила дополнительный пресс-релиз. В нем говорится о «нарушении прав детей на образование». «Надзорное ведомство исходит из приоритета обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также их права на образование. В настоящее время прокуратура проводит проверку своевременности и полноты принимаемых местными властями мер по обеспечению населения пассажирским транспортом и социальной инфраструктурой»,— говорится в сообщении. При этом в прокуратуре обещали, что «будут приняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания» и «особое внимание при этом будет уделено обеспечению права детей на образование».

Поселки Вишневский и Привольный находятся на востоке Казани примерно в 17 км от центра города. В основном, это частная застройка. Жители заявляют, что здесь проживают около тысячи школьников и еще столько же детей дошкольного возраста: «Школа, к которой мы относимся, находится в 9 км от наших поселков. У детей нет возможности самостоятельно ходить в школу, надо постоянно их возить и стоять в многочасовых километровых пробках».

19 марта мэрия Казани проводила встречу с местными активистами. В пресс-релизе было сказано, что «на данный момент рассматривается возможность строительства школы по ул. Фиалковая». «Необходимая территория у нас есть»,— заверил заместить главы администрации Советского района Казани Андрей Яковлев. При этом секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина «в качестве временной альтернативы» предложила организовать школьный автобус. Районная администрация сообщала, что запуск школьного маршрута будет возможен после окончания работ на мосту через Ноксу в конце 2021 года.

«Местные власти уже проводили встречу, обсуждали с активом родителей эту проблему. Мы знаем, что работа эта началась. Сегодня речь идет об организации автобуса для детей, чтобы их можно было доставить до той школы, которую они посещают, пока у них нет своей школы»,— заявила вчера пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. При этом она также выразила недовольство проведением флешмоба, указав, что «не должно на кону стоять здоровье детей». «Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. Это все-таки не вариант решения вопроса»,— заявила госпожа Галимова.

Напомним, ранее Рустам Минниханов дал поручение рассмотреть возможность строительства школы в Куюках (поселок располагается также к востоку от Казани, но административно относится к Пестречинскому району). Его жители также неоднократно просили власти об этом.

Кирилл Антонов