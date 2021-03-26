Устроившим флешмоб детям из казанских поселков показали место будущей школы

Власти Казани показали место будущей школы на 1224 ученика для детей из городских поселков Привольный, Вишневка, Новая Вишневка и Салмачи, которые ранее устроили флешмоб.

Как писал «Ъ-Казань», видео акции появилось в Instagram-аккаунте Salmachi online. На нем дети выстроились в слово «школа» на снегу: кто-то сидит, а кто-то лежит в сугробе. В конце ролика дети хором кричат: «Дорогой президент, дайте нам школу». В описании к видеоролику сказано, что «дети Вишневки и Привольного встали на колени и просят помощи у президента Татарстана».

На месте планируемого строительства – на улице Фиалковая в Привольном – в пятницу встречу с населением поселков провел руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, сообщается на официальном сайте мэрии. Во встрече также приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Господин Гафаров не назвал сроки строительства, отметив, «школа не появится как по мановению волшебной палочки – на это нужно время». «Будем обращаться к президенту Татарстана, чтобы нам выделили финансирование на ее проектирование»,— добавил глава исполкома.

Кроме того, Рустем Гафаров сообщил, что будет увеличена мощность школы №173 в поселке Салмачи за счет возведения пристроя и запущен школьный автобус после ввода в эксплуатацию моста через реку Нокса.

При этом господин Гафаров отметил, что чиновникам нужны «основания, чтобы планировать строительство школ», «нужна реальная картина», тогда как, по официальным данным, в поселках зарегистрировано лишь 120 детей (большинство прописаны в других местах). Ранее проведенный подомовой обход в поселках показал, что в Привольном, Вишневке и Новой Вишневке проживает 4,3 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. детей, из них 1095 --детей дошкольного возраста и 1186 – школьного.

«В Казани на сегодня есть и другие микрорайоны, где потребность в школах еще более высокая. Всего нам нужно в ближайшее время построить 30 школ»,— добавил глава исполкома.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"