«РИА Новости»: контейнеровоз в Суэцком канале могут снять с мели этой ночью

Перекрывший движение по Суэцкому каналу контейнеровоз могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил источник «РИА Новости» в администрации канала. По его словам, судно «начало реагировать» на работу буксиров.

«Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать… Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь (01:00 по московскому времени.— “Ъ”)»,— сказал собеседник агентства.

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Администрация Суэцкого канала 27 марта не стала прогнозировать сроки снятия контейнеровоза с мели. Директор администрации Усама Рабиа сказал, что «спекулировать относительно даты окончания операции по снятию корабля бесполезно». По его словам, работы ведутся круглосуточно и без перерыва. Количество судов, ждущих прохода через Суэцкий канал, достигло 321.

Контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. Управляющая судном компания утверждает, что причиной стал сильный ветер. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.

О том, как российский транспортный сектор отреагировал на аварию,— в материале “Ъ” «У суэцких собственная гордость».