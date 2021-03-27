ТАСС: авиакомпании РФ могут отменить чартеры в ОАЭ

Российские авиакомпании могут отменить чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 28 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа». По его словам, это может коснуться рейсов, на которые продано до 50 тыс. авиабилетов.

«Все российские авиакомпании, выполняющие грузопассажирские рейсы в Дубай из Москвы, до последнего ждали разрешения властей ОАЭ на летнее расписание. Но поскольку авиавласти РФ для авиакомпаний ОАЭ не выдали разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург, нашим авиакомпаниям в таких рейсах тоже отказали. Сейчас все российские авиакомпании будут отменять рейсы в Дубай из Москвы летнего расписания, а это более 50 тыс. человек»,— приводит агентство слова своего собеседника.

«Никто из авиакомпаний не ожидал, что авиавласти ОАЭ не выдадут разрешения на рейсы в летний сезон. Можно только предположить, что и для властей ОАЭ отказ в грузопассажирских рейсах в Москву и Санкт-Петербург тоже оказался сюрпризом»,— добавил он.

Сегодня, 27 марта, компания «Победа» разослала всем купившим билеты в Дубай на завтра письмо с предупреждением о том, что «в расписании рейса DP888 Дубай—Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения».

Напомним, авиасообщение России и ОАЭ было частично восстановлено в сентябре 2020 года. В города ОАЭ можно было улететь как прямыми рейсами, так и с пересадками. Тогда же Россия возобновила авиасообщение с Египтом и Мальдивами. К середине марта из России можно было улететь более, чем в 20 стран, среди которых Белоруссия, Великобритания, Вьетнам, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Индия, Сербия, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея и Япония. В апреле для россиян откроются новые направления, туристы смогут полететь на Сейшелы и Шри-Ланку. Как говорят игроки рынка, путешествие обойдется на 15%–20% дороже, чем до пандемии.

О цене отдыха на Сейшелах и Шри-Ланке — в материале “Ъ” «Путешествия расширяют географию».