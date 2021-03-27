ТАСС: буксиры смогли сдвинуть перегородившее Суэцкий канал судно

Буксиры смогли немного сдвинуть севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, сообщил ТАСС источник в управлении водной артерии Египта. Он отметил, что «сдвиг контейнеровоза еще не означает, что он уже находится на плаву». Ранее на пресс-конференции директор Suez Canal Authority Усама Рабиа заявил, что точные сроки завершения операции по снятию с мели контейнеровоза установить сложно.

«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться,— сказал собеседник ТАСС.— Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега».

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По его словам, сдвиг судна — это лишь первый шаг, самое начало процесса.

Напомним, контейнеровоз развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что причиной происшествия стал сильный ветер.

О последствиях инцидента читайте в публикации “Ъ” «У суэцких собственная гордость».