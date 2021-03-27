В Москве-реке нашли тело сооснователя «Звуков Му» Липницкого

В Подмосковье в Москве-реке нашли тело музыканта сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Ранее информация о том, что он погиб, переходя на лыжах Москву-реку, появилась в соцсетях родственников и друзей.

«Тело музыканта найдено»,— сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Коллекционер и культуролог участник группы «Звуки Му» Александр Липницкий скончался 25 марта недалеко от поселка Николина Гора.

О судьбе и творчестве Александра Липницкого — в материале “Ъ” «Бас исторической важности».