Число жертв протестов в Мьянме превысило 300 человек

С момента военного переворота, произошедшего в Мьянме 1 февраля, в стране погибли 328 человека, сообщил Reuters. Точное количество раненых остается неизвестно.

Как уточнило агентство со ссылкой на местные СМИ и правозащитников, большинство из погибших получили огнестрельные ранения в голову и спину. Большинству из погибших протестующих было от 18 до 24 лет.

По данным правозащитной организации «Ассоциация помощи политическим заключенным» (AAPP), за практически два месяца протестов в стране было задержано более 3 тыс. человек. 26 марта власти отпустили около 300 из них, ранее были освобождены около 1 тыс.

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС Мин Аун Хлаину. После переворота в крупных городах страны начались акции против военных, которые заканчиваются столкновениями с силами безопасности. В марте действия военных осудили США и ЕС и ввели санкции.

О последствиях переворота — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».