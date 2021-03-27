Парламент Каталонии отклонил назначение Арагонеса главой правительства

В первом туре голосования парламент Каталонии не смог утвердить на пост главы регионального правительства кандидата от партии «Левых республиканцев» Пере Арагонеса. В итоге второй тур голосования пройдет во вторник, 30 марта. Тогда для утверждения кандидатуры господина Арагонеса необходимо будет простое большинство.

Как уточнило издание El Pais, дебаты перед первым туром голосования длились более десяти часов. В итоге за Пере Арагонеса проголосовали 42 депутата, против – 61. 32 депутата воздержались.

14 февраля 2021 года в Каталонии состоялись парламентские выборы. Большинство получили сторонники независимости региона, а именно: партии «Левые республиканцы Каталонии», «Вместе за Каталонию» и «Кандидаты за народное единство. Досрочные выборы в регионе прошли после того, как возглавлявший правительство региона Ким Торра лишился своей должности. Пере Арагонес был назначен и. о. главы правительства Каталонии.

Об итогах выборов — в материале “Ъ” «"Движение за независимость получило более 50% голосов"».