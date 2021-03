Ужас, понятный без перевода

На недавней онлайн-встрече Владимира Путина с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства пианист и певец Олег Аккуратов заявил о необходимости создать русскоязычный песенный конкурс. Глава государства инициативу поддержал, пообещав «обязательно подумать над этим» и поручив правительству и администрации разработать соответствующие предложения. Нечто подобное уже было, причем относительно недавно.

Олег Аккуратов, высказавшийся о наболевшем во время беседы деятелей искусства с президентом,— солист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Ему выпало открыть президенту глаза на проблемы в музыкальной отрасли вскоре после того, как он триумфально выступил на фестивале «Триумф джаза» (см. “Ъ” от 15 марта), не спев ни одного слова по-русски,— программа состояла из джазовой классики. В конце прошлого года Аккуратов прошел в финал девятого сезона телешоу «Голос», исполнив в полуфинале песню Р. Келли «I Believe I Can Fly», а также вне конкурса — «Sorry Seems to Be the Hardest Word» Элтона Джона. Джазмен, всю жизнь исполняющий стандарты, придуманные далеко от его родного города Ейска, тем не менее решил сообщить президенту о проблеме.

Тезис о том, что родная культура в опасности, хорош, когда нужно попросить у власти денег.

Например, на новый песенный конкурс. Например, детский. «Привлечь», как сказал господин Аккуратов в своем диалоге с Владимиром Путиным, «любовь к родине, любовь к стране, к родному языку». Идея Аккуратова состоит в том, что России не хватает русскоязычного песенного конкурса. «Мы, конечно, не полностью потеряли любовь к советской поэзии, к русской особенно,— сказал пианист.— Но ведь то, что на сегодняшний день звучит,— это не для наших ушей, и особенно не для детских, потому что это, конечно, ужас».

Сам Олег Аккуратов просить денег на конкурс не стал, но нет сомнений в том, что активные коллеги, музыканты и продюсеры подхватят начинание пианиста. Правда, совсем не факт, что оно выльется во что-то действительно значимое.

В 2018 году на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека после травли рэпера Хаски (см. “Ъ” от 28 декабря 2018 года) президент поручил выяснить, почему в регионах отменяют рэп-концерты. Рэперы Птаха и Рома Жиган наведались в Госдуму на специально организованный в их честь круглый стол, а гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту пришлось делать специальное заявление о том, что рэперам предоставят время в новогоднем огоньке.

Власть обратила внимание на рэп, и на следующий год комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запустил конкурс «Безграничный рэп». О его проведении сообщил глава комитета Михаил Дегтярев, ныне исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. В первом конкурсе победила москвичка Екатерина Юрченко, выступавшая под псевдонимом ДирХантерКа.

Корреспондент “Ъ” не смог найти ее произведений на популярных цифровых платформах, как и в принципе следов ее присутствия на онлайн-ресурсах.

Имена победителей конкурса так и остались неизвестными широкой публике, как и имена победителей множества прочих музыкальных конкурсов, которые проходят в стране без особо шумного результата.

Собственно, единственное концептуальное отличие предполагаемого конкурса «имени Олега Аккуратова» от прочих состоит в языке исполнения. Но если взглянуть на итоговые чарты 2020 года, то обнаружится, что русский язык сейчас безраздельно властвует в поп-музыке.

Все самые популярные песни года в России, будь то шлягеры TikTok, медленно сдающий позиции кальян-рэп, новая поп-музыка или хиты протестного панка, написаны по-русски.

Люди голосовали за них рублем на цифровых платформах, и это серьезнее любого конкурса. На платформе Apple Music среди самых популярных треков лидировал певец из Баку Jony c песней «Комета», на втором месте — «Любимка» Niletto. Toп-10 исполнителей в русском Apple Music целиком заняли русскоязычные певцы. В пятерке самых популярных в России исполнителей, по версии Spotify, были только русскоязычные, из пяти лучших исполнительниц — лишь две зарубежные, из пяти лучших альбомов — один заграничный.

По данным Spotify, самый популярный в нашей стране жанр — русскоязычный рэп. Возможно, именно он — то, что Олег Аккуратов называет «ужасом… не для наших ушей». Что ж, когда-то и о джазе говорили: «От саксофона до ножа один шаг».