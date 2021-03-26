Путин выступил за незыблемость цифрового суверенитета государств

Каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания Совета безопасности он сообщил, что Россия выступает за незыблемость цифрового суверенитета государств.

Господин Путин отметил, что XXI век по праву называют временем прорывного развития информационных технологий. «Вместе с тем новые технологические решения порождают и новые риски»,— сказал он. «Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак»,— заявил президент России.

«Цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность. Словом, здесь много потенциальных угроз для общей, глобальной безопасности и для отдельных стран, в том числе их суверенитета и национальных интересов»,— сообщил Владимир Путин. Он призвал сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве.

В конце 2020 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что считает необходимым создание универсального международного договора по информационной безопасности. По его мнению, структуры ООН могли бы послужить площадкой для принятия такого документа. Господин Медведев отметил, что вместе с развитием цифровых технологий, и в особенности во время пандемии коронавируса, число киберпреступлений выросло.