Марио Драги: Джо Байден на саммите ЕС заявил, что с Россией нужно считаться

Премьер Италии Марио Драги рассказал на пресс-конференции о выступлении президента США Джо Байдена на саммите Евросоюза. По его словам, господин Байден не воспринимает Россию как опасного конкурента. Господин Драги сказал, что с Москвой нужно считаться.

«Россия для США не особенно опасный конкурент, это страна, с которой нужно говорить, считаться, но она должна прекратить вмешиваться во внутренние дела, выборы других стран, необходимо быть честными о разногласиях и ясно заявлять о нарушениях прав человека. В этом был основной смысл выступления Байдена»,— сказал господин Драги (цитата по ТАСС).

Премьер Италии считает, что господин Байден привнес «свежее дыхание в отношения с ЕС». Он дал понять, что ЕС — «один из столпов американской внешней политики», добавил премьер Италии. Господин Байден также сказал, что США соперничают с Китаем, «но соперничество приветствуется». Он указал на важную роль Турции в международной политике, но «также отметил разногласия».

Саммит ЕС состоялся 25–26 марта. Его участники должны были наметить новую стратегию ЕС в отношениях с Россией. Однако на фоне третьей волны COVID-19 в Европе лидеры стран не стали обсуждать эту тему в онлайн-формате, а решили дождаться очной встречи.

Подробнее о саммите — в материале “Ъ” «О России либо хорошо, либо отложить».