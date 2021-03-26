Прошлогодний дождь еще катит Виктория Синицына и Никита Кацалапов вышли в лидеры чемпионата мира после ритм-танца

Безукоризненный прокат российского дуэта Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова позволил им возглавить турнирную таблицу после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Действующие чемпионы Европы набрали близкие к мировому рекорду баллы — 88,15 — и смогли опередить два американских дуэта — Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, а также Мэдисон Хаббел и Захари Донохью. Александра Степанова и Иван Букин не обошлись без шероховатостей и заняли промежуточное пятое место.

На мировое первенство Виктория Синицына и Никита Кацалапов впервые отправились в статусе абсолютных фаворитов. Представлявшие главную для них угрозу четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон отказались от участия в ключевом турнире сезона еще в январе, сославшись на отсутствие соревновательной практики на фоне пандемии и недостаток тренировок.

И доказать свое превосходство, пусть пока и только в короткой программе, Синицыной и Кацалапову удалось.

Постановка фигуристов на мелодию из мюзикла «Поющие под дождем», которая уже в прошлом сезоне помогла им стать сначала чемпионами России, а затем и Европы, принесла спортсменам 88,15 балла.

Это результат, близкий к их самому лучшему в карьере (больше за этот ритм-танец — 88,73 — они набрали только один раз, на том самом победном европейском первенстве в австрийском Граце). Более того, он оказался очень близок к мировому рекорду — 90,03, принадлежащему Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Очень легко, практически безупречно откатав программу, Синицына и Кацалапов смогли опередить два американских дуэта — Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, ставших вторыми с 86,05 балла. Тройку после короткой программы замыкают Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшие 85,15 балла.

Такой отрыв позволяет российской паре чувствовать себя довольно комфортно перед произвольным танцем, который им предстоит исполнить в субботу. Виктория Синицына и Никита Кацалапов покажут еще одну прошлогоднюю программу: из-за того что оба переболели коронавирусом в декабре и потом долго восстанавливались, накатать новую они не успели.

В том случае если россияне смогут обойтись без неточностей и сохранят лидерство, эта победа станет для отечественных танцев первой за последние 12 лет.

Не утратил шансы на пьедестал и второй российский дуэт — Александра Степанова и Иван Букин. В ритм-танце они допустили ошибку и стали пятыми с 83,02 балла.

Екатерина Ремизова