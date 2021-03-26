Обвиняемый во взяточничестве глава Пензенского района взят под стражу

Суд принял решение о заключении под стражу на два месяца главы администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, обвиняемого в получении взятки за изменение границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Еще один фигурант дела, глава Алферьевского сельсовета Александр Есенков, по информации Следстенного комитета России (СКР), отправлен под домашний арест.

Как сообщал “Ъ”, 24 марта господин Козин был задержан с поличным при получении взятки через главу сельсовета в размере 200 тыс. руб. от некоего предпринимателя, которого следствие не называет, за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка в Пензенском районе. Вчера ему было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Господину Есенкову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений. По месту жительства и работы чиновника, получившего взятку, проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности»,— сообщили в Пензенском следственном управлении СКР.

Сергей Петунин, Саратов