Мантуров пообещал, что серийное производство российского электромобиля начнется в 2021 году

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано до конца 2021 года. Министр прокатился на автомобиле.

«До конца года начнут производство. Все зависит от того, как завершатся опытно-конструкторские работы»,— сказал господин Мантуров журналистам во время рабочей поездки в технопарк «Жигулевская Долина» (цитата по «Прайму»).

По словам министра, в автомобиле нужно «поработать над шумоизоляцией, над интерьером до конца, чтобы он уже был штатный». Господин Мантуров назвал Zetta «достаточно комфортным» по управлению.

Zetta будет серийно выпускаться на заводе в Тольятти. Максимальная скорость автомобиля — 120 км/ч. Заявленная стоимость в базовой комплектации — 550 тыс. руб. Zetta планировала запустить производство в начале 2020 года, но сроки переносились из-за пандемии, а также из-за отказа Фонда развития промышленности выделить компании около 100 млн руб. Денис Мантуров ранее сообщал, что серийное производство электромобиля начнется до конца 2020 года.

Подробнее об электромобиле — в материале “Ъ FM” «Zetta готовится заехать на рынок».