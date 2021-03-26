Эрдоган заявил, что «Спутник V» облегчит вакцинацию в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начались переговоры о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V». По его словам, российский препарат может значительно облегчить вакцинацию в стране. «Спутник V» в Турции еще не зарегистрирован.

«Мы рассчитываем, что вакцинация завершится в мае или июне, и к лету мы сможем, наконец, вернуться к нормальной жизни. У нас есть соглашение с Китаем на поставку 100 млн доз вакцины, но к настоящему времени мы не получили даже и 50 млн. Вчера я имел возможность напомнить главе МИД КНР Ван И, что мы ожидаем срочных поставок. Он пообещал лично этот вопрос проконтролировать. Мы также ведем переговоры с другими государствами по вопросу вакцин, в том числе с Россией. Она (вакцина "Спутник V".— “Ъ”) в значительной степени облегчит (положение дел с вакцинацией.— “Ъ”)»,— сказал господин Эрдоган в эфире телеканала TRT (перевод по ТАСС).

Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявил вчера, 25 марта, что «Спутник V» может быть закуплен для массового применения в Турции после завершения испытаний.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали первой в мире, ее разработал Центр имени Гамалеи. Препарат одобрили уже в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность препарата — 91,6%. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить его к лету. Помимо «Спутника V», в России зарегистрированы две других вакцины против коронавируса: «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Центр «Вектор» представил промежуточные итоги исследования вакцины.

Подробнее — в материале “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».