Глава минздрава Турции заявил о начале переговоров с Россией о закупке «Спутника V»

Турция начала переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

«Мы начали предварительные переговоры о поставке "Спутник V". После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования»,— сказал господин Коджа (цитата по ТАСС).

Кроме того, министр сообщил о начале испытаний новой турецкой вакцины. «Сегодня Турция приступила к первой фазе испытаний собственной вакцины с вирусоподобными частицами — одного из самых инновационных кандидатов на вакцину в мире. Еще одна турецкая вакцина, разработанный университетом Эрджиес, вступит в третью фазу испытаний к концу апреля»,— сказал он.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили более 50 стран, в том числе Венгрия и Словакия. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. EMA начало экспертизу «Спутника V» 4 марта.

Об эффективности разных вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».