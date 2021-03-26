Посол Италии призывает Россию вывести пармезан из-под санкций

Посол Италии в России Паскуале Терраччано считает технической ошибкой включение пармезана в список продовольственного эмбарго 2014 года. Он призывает отменить это решение. Посол считает, что снятие контрсанкций с пармезана стало бы «хорошим жестом» в адрес Италии.

«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос»,— сказал господин Терраччано Forbes.

Посол рассказал, что из-за контрсанкций России товарооборот стран снизился с €30 млрд в 2015 году до €17,7 млрд в 2016-м. В 2019 году он восстановился до €22,5 млрд. Сильнее всего ограничения повлияли на агропромышленный сектор.

По словам господина Терраччано, Италия надеется, что странам в какой-то момент удастся преодолеть «систему санкций и контрсанкций», но для этого требуется изменение «политических условий». «Мы не хотим, чтобы контрсанкции были отменены, поскольку понимаем, что они должны быть симметричным ответом на санкции. Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения»,— добавил посол.

ЕС и США ввели в 2014 году ввели санкции против России из-за событий на востоке Украины и присоединения Крыма. Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго. В декабре российские власти продлили продэмбарго до конца 2021 года. В марте правительство исключило из него племенных улиток.

О последствиях контрсанкций — в материале “Ъ” «Шесть лет без хамона и пармезана».