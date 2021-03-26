Путин поручит упростить получение гражданства победителями «России — страны возможностей»

Президент России Владимир Путин пообещал поручить упростить получение российского гражданства победителями конкурсов автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». Об этом глава государства заявил во время наблюдательного совета АНО в ответ на просьбу одной из участниц из Латвии.

АНО «Россия — страна возможностей» курирует кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, платформа была создана в 2018 году. Идея ее создания принадлежит самому Владимиру Путину, рассказывал глава АНО Алексей Комиссаров. Флагманскими проектами платформы стали конкурсы «Лидеры России», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал».

По словам господина Путина, необходимо «решить эти формальности с видом на жительство, с гражданством». «Для финалистов (конкурса.— “Ъ”) можно бы вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей — гражданство. Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать ваше предложение»,— сказал президент.

Как считает Владимир Путин, участники подобных конкурсов — талантливые люди, которых «надо переманивать». «России такие нужны <…>. Чтобы люди могли приезжать сюда, работать и добиваться успеха личного, а значит успеха самой России»,— добавил глава государства.