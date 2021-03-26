Brabus представил доработанный электромобиль Smart

Brabus 92R. Фото: Brabus

Brabus 92R. Фото: Brabus

Brabus 92R. Фото: Brabus

Мощность электродвигателя увеличена с 82 до 92 л.с., мотор способен выдавать ее в режиме Sport + (всего предусмотрено четыре режима работы). Батарея на 17,6 кВт/ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 125 км. Базовый электромобиль Smart способен проезжать до 160 км.

Brabus 92R также оснащается доработанной подвеской, новым кузовным обвесом, фирменными колесными дисками Brabus Monoblock IX. Салон отделан красной кожей, появились светящиеся накладки на пороги и фирменные аксессуары.

Тираж модели составит 50 экземпляров. Напомним, премьера обновленных электромобилей Smart в версиях ForTwo и ForFour состоялась в сентябре 2019 года.