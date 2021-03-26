Суд Ставрополя признал журналистку виновной в организации митинга в поддержку Навального

Как сообщила “Ъ” журналист «Открытой газеты» Ольга Васильева, Ставропольский краевой суд вслед за Пятигорским городским судом признал ее виновной по ст. 20.20.2 КоАП. Речь идет об акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. По словам журналистки, в тот день место, где должна была проходить акция, было перегорожено, а в сквере напротив здания городской администрации находились в основном сотрудники полиции в форме и в штатском.

«Краевая коллегия в лице одного этого судьи Теймураза Темрезова подтвердила мою виновность в организации митинга и призывах к нему, при том что митинга на самом деле не было»,— уточнила госпожа Васильева.

В городе тогда задержали более 40 человек, находившихся в «опасной» близости к месту, где анонсировалось проведение протестной акции. В числе задержанных оказалась и госпожа Васильева, которую задержали люди в штатском уже по дороге домой. На следующий день всех арестантов, которые провели ночь в ИВС Пятигорска, признали виновными в административном нарушении. Наличие у госпожи Васильевой редакционного задания не помешало суду признать законным ее задержание и дать ей сутки административного ареста.

По фактам воспрепятствования журналистской деятельности и нарушения своих прав, которыми сопровождались задержание и нахождение в полиции, Ольга Васильева написала жалобу в городскую прокуратуру. Спустя три недели ей ответили, что ее заявление направлено руководителю следственного отдела по городу Пятигорску для проведения проверки.

31 января задержания, в том числе журналистов, прошли и в Ставрополе. В частности, были задержаны корреспондент “Ъ” и трое журналистов сетевого издания «Блокнот». В отличие от пятигорских полицейских ставропольские отпустили журналистов — правда, спустя три часа после задержания. Все четверо задержанных обратились в прокуратуру Ставропольского края с требованием провести проверку по факту воспрепятствования журналистской деятельности. По последним данным, проверка еще не завершена.

Подробнее о рекордных задержаниях на несанкционированных акциях протеста 31 января читайте в материале “Ъ” «Показатели доставки».

Александра Ларинцева, Пятигорск