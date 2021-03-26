«РосРегион Развитие» инвестирует в венчурные проекты Фонд «Runtech Ventures», входящий в структуру корпорации «РосРегион Развитие», проинвестировал в компанию «Perfobore Inc.»

В начале года была закрыта сделка, в результате которой фондом «Runtech Ventures» было приобретено 23% акций компании «Perfobore Inc.». Данные инвестиции являются реализацией стратегии развития корпорации по выходу на новые рынки и финансированию венчурных проектов на стадии расширения.



Компания «Перфобур» специализируется на внедрении технологии радиального бурения скважин. Это инновационный метод интенсификации притока нефти и газа, позволяющий кратно увеличить объемы добычи в низкодебитных скважинах, разработка которых консервативными методами считается экономически неоправданной.

«Наши инвестиции направлены на развитие передовых технологий радиального бурения скважин и применение бинарных смесей на мировом рынке нефтесервиса. Верим в перспективы рынка, инновацию, идею, технологию, команду „Перфобур“ и её возможности», — подчеркнул президент корпорации Роман Плотников.

В сферу традиционных бизнес-интересов корпорации «РосРегион Развитие» входят инвестиционная деятельность, добыча нерудных полезных ископаемых, коммерческая недвижимость, девелопмент, индустрия развлечений и отдыха. Головной офис находится в Самаре.